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Nike Sportswear 大童工装短裤 - 亚麻

Nike Sportswear

大童工装短裤

15% 折让

这款 Nike Sportswear 大童工装短裤采用轻盈弹性面料，并配有多样化储物空间；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣设计，方便安全收纳随身物品。


  • 显示颜色： 亚麻
  • 款式： IW1397-286

Nike Sportswear

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这款 Nike Sportswear 大童工装短裤采用轻盈弹性面料，并配有多样化储物空间；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣设计，方便安全收纳随身物品。

其他细节

  • 弹性起皱面料，助你自如畅动
  • 抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
  • 多个口袋方便安全收纳日常随身物品，拿取方便

产品细节

  • 工装口袋
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚麻
  • 款式： IW1397-286

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