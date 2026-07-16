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Nike Sportswear
大童工装短裤
这款 Nike Sportswear 大童工装短裤采用轻盈弹性面料，并配有多样化储物空间；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣设计，方便安全收纳随身物品。
- 显示颜色： 亚麻
- 款式： IW1397-286
Nike Sportswear
这款 Nike Sportswear 大童工装短裤采用轻盈弹性面料，并配有多样化储物空间；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣设计，方便安全收纳随身物品。
其他细节
- 弹性起皱面料，助你自如畅动
- 抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
- 多个口袋方便安全收纳日常随身物品，拿取方便
产品细节
- 工装口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 亚麻
- 款式： IW1397-286
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。