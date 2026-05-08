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Nike Sportswear 大童梭织短裤 - 深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青

Nike Sportswear

大童梭织短裤

12% 折让
深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青
杏茶色/白色/珍珠灰/杏茶色

Nike Sportswear 大童梭织短裤质感轻盈，采用弹性腰部和侧边打孔拼接设计，缔造出色透气性，搭配插手口袋，方便存放日常物品。


  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青
  • 款式： IM5501-410

Nike Sportswear

12% 折让

Nike Sportswear 大童梭织短裤质感轻盈，采用弹性腰部和侧边打孔拼接设计，缔造出色透气性，搭配插手口袋，方便存放日常物品。

产品细节

  • 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。镶嵌/口袋：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青
  • 款式： IM5501-410

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