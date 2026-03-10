Nike Sportswear
大童短袖球衣
¥349
翻领设计或许显得精致考究，但这并不意味着你不能增添几分玩味。Nike Sportswear 大童短袖球衣采用超宽松版型，活动空间充裕，可轻松叠搭，同时塑就出众垂坠感；胸前饰有刺绣轮廓 Nike Futura 标志，提醒你 Just Do It。
- 显示颜色： 珍珠灰/深藏青/大学蓝/深藏青
- 款式： IQ0435-047
Nike Sportswear
¥349
翻领设计或许显得精致考究，但这并不意味着你不能增添几分玩味。Nike Sportswear 大童短袖球衣采用超宽松版型，活动空间充裕，可轻松叠搭，同时塑就出众垂坠感；胸前饰有刺绣轮廓 Nike Futura 标志，提醒你 Just Do It。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠灰/深藏青/大学蓝/深藏青
- 款式： IQ0435-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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