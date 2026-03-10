 
Nike Sportswear 大童短袖球衣 - 珍珠灰/深藏青/大学蓝/深藏青

Nike Sportswear

大童短袖球衣

¥349

翻领设计或许显得精致考究，但这并不意味着你不能增添几分玩味。Nike Sportswear 大童短袖球衣采用超宽松版型，活动空间充裕，可轻松叠搭，同时塑就出众垂坠感；胸前饰有刺绣轮廓 Nike Futura 标志，提醒你 Just Do It。


  • 显示颜色： 珍珠灰/深藏青/大学蓝/深藏青
  • 款式： IQ0435-047

Nike Sportswear

¥349

翻领设计或许显得精致考究，但这并不意味着你不能增添几分玩味。Nike Sportswear 大童短袖球衣采用超宽松版型，活动空间充裕，可轻松叠搭，同时塑就出众垂坠感；胸前饰有刺绣轮廓 Nike Futura 标志，提醒你 Just Do It。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珍珠灰/深藏青/大学蓝/深藏青
  • 款式： IQ0435-047

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。