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Nike Sportswear
大童短袖T恤
13% 折让
秉承 Nike 标准精心打造的理想 T恤。Nike Sportswear 大童短袖T恤采用棉质面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的佳选单品。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO8211-410
Nike Sportswear
13% 折让
秉承 Nike 标准精心打造的理想 T恤。Nike Sportswear 大童短袖T恤采用棉质面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的佳选单品。
其他细节
- 日常棉质面料，质感柔软
- 宽松版型设计，彰显休闲风范
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO8211-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。