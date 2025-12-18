Nike Sportswear
大童薄绒圆领运动衫
23% 折让
Nike Sportswear 大童薄绒圆领运动衫舒适非凡，饰有“From Nike To you”小号字样，是 Nike 为你送上的节日问候。柔软针织面料，略带结构感，内里轻微加绒，舒适非凡，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。
- 显示颜色： 紫蓝
- 款式： FV8449-423
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
