 
Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳夹克 - 白色

Nike Sportswear

大童（男孩）可收纳夹克

¥499

宽松版型的 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳夹克助你舒适畅动、随心叠搭，不惧天气变幻。关键位置网眼拼接设计，提升透气性，让你在玩耍时也能穿着这款夹克。更棒的是，这款夹克在不需要时可以轻松收纳。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR7552-100

Nike Sportswear

¥499

宽松版型的 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳夹克助你舒适畅动、随心叠搭，不惧天气变幻。关键位置网眼拼接设计，提升透气性，让你在玩耍时也能穿着这款夹克。更棒的是，这款夹克在不需要时可以轻松收纳。

其他细节

  • 起皱梭织面料，轻盈舒适
  • 包边弹性袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身
  • 后领内置挂环，便于将夹克轻松挂放在储物柜或衣橱中
  • 不穿时可将夹克放入自身右侧口袋，拉上拉链收纳起来，方便随身携带

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR7552-100

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