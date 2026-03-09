Nike Sportswear
大童（男孩）可收纳夹克
¥499
宽松版型的 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳夹克助你舒适畅动、随心叠搭，不惧天气变幻。关键位置网眼拼接设计，提升透气性，让你在玩耍时也能穿着这款夹克。更棒的是，这款夹克在不需要时可以轻松收纳。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR7552-100
Nike Sportswear
¥499
宽松版型的 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳夹克助你舒适畅动、随心叠搭，不惧天气变幻。关键位置网眼拼接设计，提升透气性，让你在玩耍时也能穿着这款夹克。更棒的是，这款夹克在不需要时可以轻松收纳。
其他细节
- 起皱梭织面料，轻盈舒适
- 包边弹性袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身
- 后领内置挂环，便于将夹克轻松挂放在储物柜或衣橱中
- 不穿时可将夹克放入自身右侧口袋，拉上拉链收纳起来，方便随身携带
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR7552-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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