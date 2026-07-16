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Nike Sportswear
大童（男孩）可收纳连帽夹克
10% 折让
需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IW1398-030
Nike Sportswear
10% 折让
需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。
其他细节
- 可收纳设计，便于叠放，同时不增加滞重感
- 拉链插手口袋，便于安全存放日常物品
- 宽松版型，塑就休闲风范，便于叠搭
产品细节
- 后领内里挂环设计
- 弹性包边袖口
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IW1398-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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