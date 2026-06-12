需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。

需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。

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