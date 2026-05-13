舒适有型，尽情畅动。Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克质感轻盈，正面采用双向拉链开襟设计，塑就个性化外观；关键位置采用网眼拼接，巧搭超宽松版型，每一处细节皆秉持以运动为核心的设计理念而打造。

舒适有型，尽情畅动。Nike Sportswear 大童（女孩）梭织夹克质感轻盈，正面采用双向拉链开襟设计，塑就个性化外观；关键位置采用网眼拼接，巧搭超宽松版型，每一处细节皆秉持以运动为核心的设计理念而打造。

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