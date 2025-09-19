Nike Sportswear
大童（女孩）梭织短裤
33% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）梭织短裤融入千禧年风格，采用轻盈梭织面料，营造舒适感受和复古外观，堪称日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： HV3595-010
Nike Sportswear
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 梭织锦纶面料，舒适耐穿
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
