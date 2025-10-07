Nike Sportswear
大童（女孩）法式毛圈短裤
46% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）法式毛圈短裤时尚有型，让你彰显满满松弛感。 采用宽松版型，呈现休闲随性外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，造就舒适叠搭佳选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ3368-010
Nike Sportswear
46% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）法式毛圈短裤时尚有型，让你彰显满满松弛感。 采用宽松版型，呈现休闲随性外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，造就舒适叠搭佳选。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 该短裤采用宽松设计，塑就休闲外观
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ3368-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。