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Nike Sportswear
大童（女孩）牛仔褶裥半身裙
¥429
复古格调，助你轻松迎接探险之旅。这款水洗风格的Nike Sportswear 大童（女孩）牛仔褶裥半身裙采用经久耐穿的牛仔布面料，打造经典风范。褶裥裙摆设计搭配 Windrunner 设计线条，为这款牛仔半身裙增添复古风范。
- 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
- 款式： IQ8272-010
Nike Sportswear
¥429
复古格调，助你轻松迎接探险之旅。这款水洗风格的Nike Sportswear 大童（女孩）牛仔褶裥半身裙采用经久耐穿的牛仔布面料，打造经典风范。褶裥裙摆设计搭配 Windrunner 设计线条，为这款牛仔半身裙增添复古风范。
其他细节
- 牛仔布面料，舒适耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
产品细节
- 刺绣 Futura 标志
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
- 款式： IQ8272-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。