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Nike Sportswear 大童（女孩）牛仔褶裥半身裙 - 黑/煤黑/荧光黄/煤黑

Nike Sportswear

大童（女孩）牛仔褶裥半身裙

¥429

复古格调，助你轻松迎接探险之旅。这款水洗风格的Nike Sportswear 大童（女孩）牛仔褶裥半身裙采用经久耐穿的牛仔布面料，打造经典风范。褶裥裙摆设计搭配 Windrunner 设计线条，为这款牛仔半身裙增添复古风范。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
  • 款式： IQ8272-010

Nike Sportswear

¥429

复古格调，助你轻松迎接探险之旅。这款水洗风格的Nike Sportswear 大童（女孩）牛仔褶裥半身裙采用经久耐穿的牛仔布面料，打造经典风范。褶裥裙摆设计搭配 Windrunner 设计线条，为这款牛仔半身裙增添复古风范。

其他细节

  • 牛仔布面料，舒适耐穿
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感

产品细节

  • 刺绣 Futura 标志
  • 面料：100% 棉 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
  • 款式： IQ8272-010

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