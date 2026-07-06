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Nike Sportswear
大童（女孩）短袖罗纹上衣
20% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）短袖罗纹上衣采用柔软罗纹面料和紧身版型，塑就利落外观；结合恰到好处的弹性设计，助你自如畅动、尽情玩乐。
- 显示颜色： 深藏青/珍珠灰/深藏青/大学蓝
- 款式： IF2757-410
Nike Sportswear
20% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）短袖罗纹上衣采用柔软罗纹面料和紧身版型，塑就利落外观；结合恰到好处的弹性设计，助你自如畅动、尽情玩乐。
其他细节
- 胸前缝有 NIKE SPORTSWEAR 贴片，呈现出众质感
- 革新衣袖设计，提供自如活动空间
产品细节
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/珍珠灰/深藏青/大学蓝
- 款式： IF2757-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。