第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Sportswear
大童（女孩）短袖T恤
¥199
祝贺！获胜了。胸前的绶带奖章贴饰提醒所有人：非凡成就并非遥不可及。穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）短袖T恤，享受胜利。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1395-100
Nike Sportswear
¥199
祝贺！获胜了。胸前的绶带奖章贴饰提醒所有人：非凡成就并非遥不可及。穿上 Nike Sportswear 大童（女孩）短袖T恤，享受胜利。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 宽松版型设计，彰显休闲风范
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1395-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。