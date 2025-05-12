Nike Sportswear
大童（女孩）透气夹克
¥309¥52941% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）夹克将耐穿斜纹布和网眼布拼接而成，打造利落外观。 采用超宽松版型，营造充裕的叠搭和活动空间。
- 显示颜色： 帆白/浅烟灰/白色
- 款式： HF8205-133
Nike Sportswear
¥309¥52941% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）夹克将耐穿斜纹布和网眼布拼接而成，打造利落外观。 采用超宽松版型，营造充裕的叠搭和活动空间。
其他细节
- 双向拉链开襟设计，可供打造多变造型
- 贴袋搭配按扣，提供安全储物空间
产品细节
- 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/浅烟灰/白色
- 款式： HF8205-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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