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Nike Sportswear
大童（女孩）T恤
41% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear 大童（女孩）T恤，实力演绎复古风范。 从配色、标志到复古学院撞色领口和袖口式样，再掀复古趣味风潮。
- 显示颜色： 大学蓝
- 款式： DQ4384-412
Nike Sportswear
41% 折让
经典舒适，乐趣无穷
Nike Sportswear 大童（女孩）T恤，实力演绎复古风范。 从配色、标志到复古学院撞色领口和袖口式样，再掀复古趣味风潮。
其他细节
- 全棉面料柔软舒适，彰显经典T恤风范
- 罗纹领口，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学蓝
- 款式： DQ4384-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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