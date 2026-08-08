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Nike Sportswear 大童（女孩）T恤 - 大学蓝

Nike Sportswear

大童（女孩）T恤

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Nike Sportswear 大童（女孩）T恤，实力演绎复古风范。 从配色、标志到复古学院撞色领口和袖口式样，再掀复古趣味风潮。


  • 显示颜色： 大学蓝
  • 款式： DQ4384-412

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经典舒适，乐趣无穷

Nike Sportswear 大童（女孩）T恤，实力演绎复古风范。 从配色、标志到复古学院撞色领口和袖口式样，再掀复古趣味风潮。

其他细节

  • 全棉面料柔软舒适，彰显经典T恤风范
  • 罗纹领口，可随身体动作灵活伸展

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学蓝
  • 款式： DQ4384-412

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