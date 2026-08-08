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Nike Sportswear
大童T恤
¥199
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此配色当前无货
Nike Sportswear 大童T恤采用匠心设计，顷刻间俘获颇多青睐，为你的T恤收藏增色添彩。采用柔软棉料，塑就百搭单品，轻松打造魅力造型。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FD0845-100
Nike Sportswear
¥199
Nike Sportswear 大童T恤采用匠心设计，顷刻间俘获颇多青睐，为你的T恤收藏增色添彩。采用柔软棉料，塑就百搭单品，轻松打造魅力造型。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 罗纹衣领弹力十足，令T恤易于穿脱
- 出众版型，轻松休闲
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FD0845-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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