Nike Sportswear
女子中腰宽松运动短裤
28% 折让
Nike Sportswear 女子中腰宽松运动短裤采用轻盈塔夫绸面料和利落线条，塑就复古运动外观。
- 显示颜色： 深藏青/黑/微粒粉/帆白
- 款式： HV4032-410
Nike Sportswear
28% 折让
Nike Sportswear 女子中腰宽松运动短裤采用轻盈塔夫绸面料和利落线条，塑就复古运动外观。
其他细节
- 网眼布里料，清爽舒适
- 腰部搭配抽绳栓扣设计，可供自主调节理想贴合度
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配抽绳栓扣
- 口袋设计
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/黑/微粒粉/帆白
- 款式： HV4032-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。