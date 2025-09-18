 
Nike Sportswear 女子中腰宽松运动短裤 - 深藏青/黑/微粒粉/帆白

Nike Sportswear

女子中腰宽松运动短裤

28% 折让

Nike Sportswear 女子中腰宽松运动短裤采用轻盈塔夫绸面料和利落线条，塑就复古运动外观。


  • 显示颜色： 深藏青/黑/微粒粉/帆白
  • 款式： HV4032-410

其他细节

  • 网眼布里料，清爽舒适
  • 腰部搭配抽绳栓扣设计，可供自主调节理想贴合度

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配抽绳栓扣
  • 口袋设计
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
