第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
女子中腰府绸半身裙
¥399
这款 Nike Sportswear 女子中腰府绸半身裙采用清爽的棉混纺面料，搭配俏皮剪裁，为日常打造新颖外观和质感。
- 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
- 款式： IV4979-297
Nike Sportswear
¥399
这款 Nike Sportswear 女子中腰府绸半身裙采用清爽的棉混纺面料，搭配俏皮剪裁，为日常打造新颖外观和质感。
其他细节
- 府绸面料采用棉、锦纶和少量氨纶混纺，质感轻盈，富有结构感，舒适宜人
- 标准版型，轻松休闲
- 中腰设计，舒适贴合
产品细节
- 刺绣 NIKE 徽章标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
- 款式： IV4979-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。