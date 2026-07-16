第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
女子中腰薄绒长裤
14% 折让
穿上这款阔腿 Nike Sportswear 女子中腰薄绒长裤，畅享舒适感受。采用针织面料，内里轻微加绒，带来柔软触感。裤脚采用荷叶边设计，巧添别致意趣。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1386-010
Nike Sportswear
14% 折让
穿上这款阔腿 Nike Sportswear 女子中腰薄绒长裤，畅享舒适感受。采用针织面料，内里轻微加绒，带来柔软触感。裤脚采用荷叶边设计，巧添别致意趣。
产品细节
- 口袋设计
- 弹性腰部设计
- 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1386-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。