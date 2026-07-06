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Nike Sportswear 女子中腰薄绒长裤 - 麻灰

Nike Sportswear

女子中腰薄绒长裤

¥499
麻灰
黑

穿上这款阔腿 Nike Sportswear 女子中腰薄绒长裤，畅享舒适感受。采用针织面料，内里轻微加绒，带来柔软触感。裤脚采用荷叶边设计，巧添别致意趣。


  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： IW1386-050

Nike Sportswear

¥499

穿上这款阔腿 Nike Sportswear 女子中腰薄绒长裤，畅享舒适感受。采用针织面料，内里轻微加绒，带来柔软触感。裤脚采用荷叶边设计，巧添别致意趣。

产品细节

  • 口袋设计
  • 弹性腰部设计
  • 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： IW1386-050

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