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Nike Sportswear 女子中腰裤裙 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子中腰裤裙

¥449

裙装的外观，短裤的舒适与自在。Nike Sportswear 女子中腰裤裙采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受。采用标准版型和中腰设计。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IR1649-010

Nike Sportswear

¥449

裙装的外观，短裤的舒适与自在。Nike Sportswear 女子中腰裤裙采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受。采用标准版型和中腰设计。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 弹性后腰设计
  • 腰部正面搭配按扣设计
  • 面料：100% 锦纶。侧边口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IR1649-010

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