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Nike Sportswear
女子中腰裤裙
¥449
裙装的外观，短裤的舒适与自在。Nike Sportswear 女子中腰裤裙采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受。采用标准版型和中腰设计。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IR1649-010
Nike Sportswear
¥449
裙装的外观，短裤的舒适与自在。Nike Sportswear 女子中腰裤裙采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受。采用标准版型和中腰设计。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 后身口袋
- 弹性后腰设计
- 腰部正面搭配按扣设计
- 面料：100% 锦纶。侧边口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IR1649-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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