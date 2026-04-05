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Nike Sportswear
女子中腰长裤
22% 折让
Nike Sportswear 女子中腰长裤采用合成革材质，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。采用传统版型，开放式裤脚设计，打造休闲外观。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IQ4940-652
Nike Sportswear
22% 折让
Nike Sportswear 女子中腰长裤采用合成革材质，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。采用传统版型，开放式裤脚设计，打造休闲外观。
产品细节
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：合成革。里料：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IQ4940-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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