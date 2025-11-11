Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风梭织工装长裤
¥649
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风梭织工装长裤采用棉帆布面料，挺括耐穿，同时具有厚实触感。腰部和裤管口搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合度。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： HV1967-222
Nike Sportswear
产品细节
- 100% 棉
- 裤腿两侧工装大口袋设有魔术贴粘扣
- 左侧工装大口袋饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
