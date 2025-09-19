Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风短裤
26% 折让
穿上这款运动风 Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风短裤，尽显出众风采。经典运动风结合侧边镶边设计，塑就休闲外观。优质面料，随性飘逸；超宽松版型，助你畅动自如。
- 显示颜色： 金属银
- 款式： II1943-095
其他细节
- 侧边镶边传承 Nike 经典元素，带你回首传奇过往
- 弹性腰部搭配加长抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
