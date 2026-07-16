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Nike Sportswear 女子修身交叠式短袖上衣 - 白色/黑

Nike Sportswear

女子修身交叠式短袖上衣

¥349
白色/黑
旧宝蓝/帆白

Nike Sportswear 女子修身交叠式短袖上衣采用交叠式下摆和两侧缩褶，为经典T恤增添层次感，塑造修饰身形的版型。采用轻盈弹性面料制成，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IV5006-100

Nike Sportswear

¥349

Nike Sportswear 女子修身交叠式短袖上衣采用交叠式下摆和两侧缩褶，为经典T恤增添层次感，塑造修饰身形的版型。采用轻盈弹性面料制成，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IV5006-100

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