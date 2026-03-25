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Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣 - 图腾黑紫/图腾黑紫

Nike Sportswear

女子修身版型两件套针织上衣

¥449
图腾黑紫/图腾黑紫
粉白/粉白

清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
  • 款式： IF0525-502

Nike Sportswear

¥449

清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 内层T恤：100% 聚酯纤维。外层背心：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
  • 款式： IF0525-502

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