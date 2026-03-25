清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。

清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。

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