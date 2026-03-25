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Nike Sportswear
女子修身版型两件套针织上衣
¥449
清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IF0525-502
Nike Sportswear
¥449
清新运动风格。我们借鉴了球衣外观，将其打造成一款优雅的上衣，适合日常穿着。Nike Sportswear 女子修身版型两件套针织上衣包含一件短袖T恤和一件背心。内层采用提花条纹面料，结合外层网眼布背心，打造分层外观。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 内层T恤：100% 聚酯纤维。外层背心：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IF0525-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。