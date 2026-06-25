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Nike Sportswear
女子宽松中腰机能风工装长裤
¥599
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰机能风工装长裤采用柔软斜纹面料，结合宽松版型，缔造舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑
- 款式： IO2455-013
Nike Sportswear
¥599
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰机能风工装长裤采用柔软斜纹面料，结合宽松版型，缔造舒适的穿着体验。
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 中腰设计，舒适出众
- 裤管口搭配抽绳，方便你根据鞋款调整贴合度
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 裤腿两侧大口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 69% 棉/28% 莫代尔纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑
- 款式： IO2455-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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