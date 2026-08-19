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Nike Sportswear 女子宽松中腰机能风工装长裤 - 奶白 II/奶白 II

Nike Sportswear

女子宽松中腰机能风工装长裤

21% 折让
奶白 II/奶白 II
铁架黑/铁架黑

以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰机能风工装长裤采用柔软斜纹面料，结合宽松版型，缔造舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II
  • 款式： IO2455-236

Nike Sportswear

21% 折让

以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰机能风工装长裤采用柔软斜纹面料，结合宽松版型，缔造舒适的穿着体验。

其他细节

  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
  • 中腰设计，舒适出众
  • 裤管口搭配抽绳，方便你根据鞋款调整贴合度

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 裤腿两侧大口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 69% 棉/28% 莫代尔纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II
  • 款式： IO2455-236

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