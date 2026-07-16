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Nike Sportswear
女子宽松中腰短裤
这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰短裤是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。宽松版型，搭配弹性腰部和口袋，满足日常穿着所需。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM8190-010
Nike Sportswear
这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰短裤是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。宽松版型，搭配弹性腰部和口袋，满足日常穿着所需。
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 中腰设计，缔造利落外观
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 滚边细节
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM8190-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。