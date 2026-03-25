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Nike Sportswear
女子宽松中腰结构感长裤
¥599
Nike Sportswear 女子宽松中腰结构感长裤采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受，而阔腿剪裁和宽松版型则彰显个性风采。
- 显示颜色： 亚麻/帆白
- 款式： IR1639-286
Nike Sportswear
¥599
Nike Sportswear 女子宽松中腰结构感长裤采用利落的塔夫绸面料，缔造休闲外观和自在感受，而阔腿剪裁和宽松版型则彰显个性风采。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 亚麻/帆白
- 款式： IR1639-286
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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