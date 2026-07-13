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Nike Sportswear
女子宽松中腰蕾丝拼接运动裤
¥599
Nike Sportswear 女子宽松中腰蕾丝拼接运动裤为经典运动风格，增添一抹优雅气息。这款运动裤的裤腿外侧拼接部分将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。 宽松版型，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
- 款式： IU1984-236
Nike Sportswear
¥599
Nike Sportswear 女子宽松中腰蕾丝拼接运动裤为经典运动风格，增添一抹优雅气息。这款运动裤的裤腿外侧拼接部分将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。 宽松版型，缔造舒适感受。
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 中腰设计，舒适贴合
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部设计
- 面料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
- 款式： IU1984-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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