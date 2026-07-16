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Nike Sportswear
女子宽松中腰运动短裤
10% 折让
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰运动短裤采用经典梭织面料制成。宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。
- 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
- 款式： IM8404-410
Nike Sportswear
10% 折让
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子宽松中腰运动短裤采用经典梭织面料制成。宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。
其他细节
- 中腰设计，舒适贴合
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
- 款式： IM8404-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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