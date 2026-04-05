第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
女子宽松中腰针织长裤
21% 折让
Nike Sportswear 女子宽松中腰针织长裤采用优质双面针织面料和精致细节，打造干净利落的外观。双面针织，质感柔软且富有结构感；正面上部褶裥设计，塑就合身外观。腿部采用宽松版型，搭配开放式裤脚，秀出你的运动鞋。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IF0322-502
Nike Sportswear
21% 折让
Nike Sportswear 女子宽松中腰针织长裤采用优质双面针织面料和精致细节，打造干净利落的外观。双面针织，质感柔软且富有结构感；正面上部褶裥设计，塑就合身外观。腿部采用宽松版型，搭配开放式裤脚，秀出你的运动鞋。
产品细节
- 后身刺绣标志
- 腰带环
- 按扣拉链门襟
- 腰部两侧融入弹性拼接设计
- 插手口袋
- 后身口袋
- 50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： IF0322-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。