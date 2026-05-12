Nike Sportswear 女子宽松中腰针织长裤采用优质双面针织面料和精致细节，打造干净利落的外观。双面针织，质感柔软且富有结构感；正面上部褶裥设计，塑就合身外观。腿部采用宽松版型，搭配开放式裤脚，秀出你的运动鞋。

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