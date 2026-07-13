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Nike Sportswear 女子宽松教练夹克 - 旧宝蓝/帆白

Nike Sportswear

女子宽松教练夹克

¥599

这款 Nike Sportswear 女子宽松教练夹克是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。全长按扣开襟设计与可调节抽绳下摆，致敬源自场边装备的经典外观。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/帆白
  • 款式： IU1975-417

Nike Sportswear

¥599

这款 Nike Sportswear 女子宽松教练夹克是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。全长按扣开襟设计与可调节抽绳下摆，致敬源自场边装备的经典外观。

其他细节

  • 宽松版型设计，营造充裕活动空间
  • 轻盈网眼布拼接里料，缔造清爽穿着感受
  • 下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 内置挂环设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/帆白
  • 款式： IU1975-417

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