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Nike Sportswear
女子宽松教练夹克
¥599
这款 Nike Sportswear 女子宽松教练夹克是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。全长按扣开襟设计与可调节抽绳下摆，致敬源自场边装备的经典外观。
- 显示颜色： 旧宝蓝/帆白
- 款式： IU1975-417
Nike Sportswear
¥599
这款 Nike Sportswear 女子宽松教练夹克是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。全长按扣开襟设计与可调节抽绳下摆，致敬源自场边装备的经典外观。
其他细节
- 宽松版型设计，营造充裕活动空间
- 轻盈网眼布拼接里料，缔造清爽穿着感受
- 下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 内置挂环设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/帆白
- 款式： IU1975-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。