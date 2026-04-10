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Nike Sportswear
女子宽松梭织半身裙
¥449
轻松打造得体造型。这款 Nike Sportswear 女子宽松梭织半身裙采用宽松版型，缔造随行而动的穿着体验。弹性腰部设计，令你畅享舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IO1500-010
Nike Sportswear
¥449
轻松打造得体造型。这款 Nike Sportswear 女子宽松梭织半身裙采用宽松版型，缔造随行而动的穿着体验。弹性腰部设计，令你畅享舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 后身口袋添加纽扣扣合设计
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IO1500-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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