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Nike Sportswear 女子宽松梭织半身裙 - 黑/调色/黑

Nike Sportswear

女子宽松梭织半身裙

¥449

轻松打造得体造型。这款 Nike Sportswear 女子宽松梭织半身裙采用宽松版型，缔造随行而动的穿着体验。弹性腰部设计，令你畅享舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/调色/黑
  • 款式： IO1500-010

Nike Sportswear

¥449

轻松打造得体造型。这款 Nike Sportswear 女子宽松梭织半身裙采用宽松版型，缔造随行而动的穿着体验。弹性腰部设计，令你畅享舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 后身口袋添加纽扣扣合设计
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/调色/黑
  • 款式： IO1500-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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