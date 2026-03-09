 
Nike Sportswear 女子宽松泡泡边半身裙 - 帆白/黑/黑

Nike Sportswear

女子宽松泡泡边半身裙

¥399
帆白/黑/黑
黑/黑/粉白

运动风格，焕新演绎。Nike Sportswear 女子宽松泡泡边半身裙版型宽松，采用塔夫绸面料和泡泡裙摆设计，蓬松轮廓打造现代街头风格。


  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： IQ0062-133

Nike Sportswear

¥399

运动风格，焕新演绎。Nike Sportswear 女子宽松泡泡边半身裙版型宽松，采用塔夫绸面料和泡泡裙摆设计，蓬松轮廓打造现代街头风格。

其他细节

轻盈梭织里料，顺滑舒适

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 轻盈里料
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： IQ0062-133

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