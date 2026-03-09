Nike Sportswear
女子宽松泡泡边半身裙
¥399
运动风格，焕新演绎。Nike Sportswear 女子宽松泡泡边半身裙版型宽松，采用塔夫绸面料和泡泡裙摆设计，蓬松轮廓打造现代街头风格。
- 显示颜色： 帆白/黑/黑
- 款式： IQ0062-133
Nike Sportswear
¥399
运动风格，焕新演绎。Nike Sportswear 女子宽松泡泡边半身裙版型宽松，采用塔夫绸面料和泡泡裙摆设计，蓬松轮廓打造现代街头风格。
其他细节
轻盈梭织里料，顺滑舒适
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 轻盈里料
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑/黑
- 款式： IQ0062-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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