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Nike Sportswear
女子宽松蕾丝短袖翻领针织上衣
¥649
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子宽松蕾丝短袖翻领针织上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。宽松版型，传承球衣经典。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IF0521-010
Nike Sportswear
¥649
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子宽松蕾丝短袖翻领针织上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。宽松版型，传承球衣经典。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 大身整体成分：85% 锦纶/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IF0521-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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