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Nike Sportswear
女子宽松蕾丝翻领针织上衣
¥649
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子宽松蕾丝翻领针织上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。宽松版型，传承球衣经典。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IF0521-010
Nike Sportswear
¥649
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子宽松蕾丝翻领针织上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现。宽松版型，传承球衣经典。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 大身整体成分：85% 锦纶/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IF0521-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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