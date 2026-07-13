设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。

设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。

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