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Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣 - 帆白/黑

Nike Sportswear

女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣

¥449
帆白/黑
黑/帆白

设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IM8162-133

Nike Sportswear

¥449

设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。

其他细节

  • 宽松版型，缔造宽松舒适感受，适于叠搭
  • 三片式风帽搭配抽绳，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IM8162-133

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