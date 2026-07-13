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Nike Sportswear
女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣
¥449
设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IM8162-133
Nike Sportswear
¥449
设计灵感源于经典，我们为这款 Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用利落线条设计，配有实用插手口袋，并通过梭织衬里的风帽设计增添几分结构感。清爽的防紫外线面料，搭配网眼布里料和宽松版型，造就理想叠搭单品。
其他细节
- 宽松版型，缔造宽松舒适感受，适于叠搭
- 三片式风帽搭配抽绳，可供自主调节包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IM8162-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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