Nike Sportswear
女子宽松高腰轻盈不易撕裂短裤
¥399
无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子宽松高腰轻盈不易撕裂短裤助你减少滞重感，陪你畅享随性日常。这款短裤采用宽松版型设计，搭配网眼布里料，缔造舒适非凡的穿着感受。
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
- 款式： IF0564-407
Nike Sportswear
¥399
无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子宽松高腰轻盈不易撕裂短裤助你减少滞重感，陪你畅享随性日常。这款短裤采用宽松版型设计，搭配网眼布里料，缔造舒适非凡的穿着感受。
其他细节
双层腰部搭配抽绳设计，稳固贴合
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝
- 款式： IF0564-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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