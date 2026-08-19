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Nike Sportswear 女子宽松高腰运动裤 - 奶白 II/白色/白色

Nike Sportswear

女子宽松高腰运动裤

10% 折让
奶白 II/白色/白色
黑/黑/白色

这款 Nike Sportswear 女子宽松高腰运动裤是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。宽松高腰版型，搭配弹性腰部和口袋，满足日常穿着所需。


  • 显示颜色： 奶白 II/白色/白色
  • 款式： IQ3167-236

Nike Sportswear

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这款 Nike Sportswear 女子宽松高腰运动裤是你的日常穿搭佳选，采用梭织面料制成，可随你自如舒展。宽松高腰版型，搭配弹性腰部和口袋，满足日常穿着所需。

其他细节

  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
  • 裤管口处搭配弹性抽绳，方便你根据鞋款调整造型

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 滚边细节
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/白色/白色
  • 款式： IQ3167-236

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