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Nike Sportswear
女子宽松T恤
¥349
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此配色当前无货
Nike Sportswear 女子宽松T恤采用匠心设计，塑就复古风范。从 70 年代 Nike Sportswear 图案汲取灵感，厚实针织面料饰有多个标志。
- 显示颜色： 明亮硫黄色
- 款式： DQ5037-709
Nike Sportswear
¥349
Nike Sportswear 女子宽松T恤采用匠心设计，塑就复古风范。从 70 年代 Nike Sportswear 图案汲取灵感，厚实针织面料饰有多个标志。
其他细节
- 厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
- 宽松版型搭配轻微落肩设计，外观休闲却不松垮
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 印花图案
- 显示颜色： 明亮硫黄色
- 款式： DQ5037-709
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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