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Nike Sportswear
女子弹性梭织九分裤
¥449
这款经典的 Nike Sportswear 女子弹性梭织九分裤采用轻盈弹性面料，助你畅动自如。修身版型打造简洁外观；结合弹性裤管口，营造休闲穿着体验。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM8202-010
Nike Sportswear
¥449
这款经典的 Nike Sportswear 女子弹性梭织九分裤采用轻盈弹性面料，助你畅动自如。修身版型打造简洁外观；结合弹性裤管口，营造休闲穿着体验。
产品细节
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM8202-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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