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Nike Sportswear 女子弹性梭织九分裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子弹性梭织九分裤

11% 折让
黑/帆白
帆白/黑

这款经典的 Nike Sportswear 女子弹性梭织九分裤采用轻盈弹性面料，助你畅动自如。修身版型打造简洁外观；结合弹性裤管口，营造休闲穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM8202-010

Nike Sportswear

11% 折让

这款经典的 Nike Sportswear 女子弹性梭织九分裤采用轻盈弹性面料，助你畅动自如。修身版型打造简洁外观；结合弹性裤管口，营造休闲穿着体验。

产品细节

  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM8202-010

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