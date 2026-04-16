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Nike Sportswear
女子拒水保暖绗缝夹克
¥1,099
Nike Sportswear 女子拒水保暖绗缝夹克堪称叠搭佳选。超宽松版型结合落肩设计，呈现宽松但不松垮的外观。合成材质填充物，有助保暖；面料经拒水处理，让你晴雨无阻地享受美好生活。
- 显示颜色： 冷杉绿
- 款式： IQ3942-323
Nike Sportswear
¥1,099
Nike Sportswear 女子拒水保暖绗缝夹克堪称叠搭佳选。超宽松版型结合落肩设计，呈现宽松但不松垮的外观。合成材质填充物，有助保暖；面料经拒水处理，让你晴雨无阻地享受美好生活。
其他细节
- 绗缝面料，质感轻盈
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 胸前按扣口袋，便于存放随身小物件
- 翻折领和按扣衣袖，借鉴自衬衫式夹克
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冷杉绿
- 款式： IQ3942-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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