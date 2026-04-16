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Nike Sportswear 女子拒水保暖绗缝夹克 - 冷杉绿

Nike Sportswear

女子拒水保暖绗缝夹克

¥1,099

Nike Sportswear 女子拒水保暖绗缝夹克堪称叠搭佳选。超宽松版型结合落肩设计，呈现宽松但不松垮的外观。合成材质填充物，有助保暖；面料经拒水处理，让你晴雨无阻地享受美好生活。


  • 显示颜色： 冷杉绿
  • 款式： IQ3942-323

Nike Sportswear

¥1,099

Nike Sportswear 女子拒水保暖绗缝夹克堪称叠搭佳选。超宽松版型结合落肩设计，呈现宽松但不松垮的外观。合成材质填充物，有助保暖；面料经拒水处理，让你晴雨无阻地享受美好生活。

其他细节

  • 绗缝面料，质感轻盈
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 胸前按扣口袋，便于存放随身小物件
  • 翻折领和按扣衣袖，借鉴自衬衫式夹克

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿
  • 款式： IQ3942-323

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