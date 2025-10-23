 
Nike Sportswear 女子梭织轻便型上衣 - 帆白/热情红/黑

Nike Sportswear

女子梭织轻便型上衣

32% 折让
帆白/热情红/黑
黑/黑/帆白

Nike Sportswear 女子梭织轻便型上衣采用超宽松版型，结合经哑光处理的轻盈梭织面料，为你的造型融入大胆风范。插手口袋设计，便于存储基本物件。


  • 显示颜色： 帆白/热情红/黑
  • 款式： IH8479-133

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 领口拉链开襟设计
  • 插手口袋
  • 袖口和下摆采用弹性设计
  • 丝网印制图案设计
  • 可机洗
