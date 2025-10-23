 
Nike Sportswear 女子梭织高腰短裤 - 珍珠灰

Nike Sportswear

女子梭织高腰短裤

32% 折让
珍珠灰
浅橄榄绿

Nike Sportswear 女子梭织高腰短裤采用轻盈梭织面料，结合宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IH9273-047

Nike Sportswear

32% 折让

其他细节

  • 采用高腰剪裁和宽松版型，塑就轻松舒适的穿着体验
  • 轻盈梭织面料，外观挺括，舒适非凡
  • 贴袋设计，为小物件提供安全的收纳空间

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。