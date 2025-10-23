Nike Sportswear
女子梭织高腰短裤
32% 折让
Nike Sportswear 女子梭织高腰短裤采用轻盈梭织面料，结合宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IH9273-047
其他细节
- 采用高腰剪裁和宽松版型，塑就轻松舒适的穿着体验
- 轻盈梭织面料，外观挺括，舒适非凡
- 贴袋设计，为小物件提供安全的收纳空间
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
